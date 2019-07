Bignona: GIZ et la chambre des métiers au chevet des populations de Djibidione

Pour soulager les jeunes et les femmes de Djibidione, GIZ en collaboration avec la chambre de métiers de Ziguinchor se déploie dans la zone. Les femmes et les jeunes bénéficient d’une formation et d’un accompagnement consistant.

Pendant longtemps éprouvées par la crise en Casamance ponctuée par des déplacements vers la Gambie et une déstructuration économique et sociale, les femmes de Djibidione avaient bénéficié d’une unité de transformation. Mais sans assez de qualification et de soutien, l’unité battait plus ou moins de l’aile, c’est dans ce contexte que GIZ en collaboration avec la chambre des métiers de Bignona a décidé de leur venir en aide.

Comblées par ce soutient de taille, les femmes cachent mal leur satisfaction qui traduit un espoir qui renait. Elles estiment que désormais, après la formation, elles pourront accroitre leurs revenus et contribuer à la prise en charge de leurs familles respectives

Dans le cadre du programme dénommé réussir au Sénégal, GIZ vise à former les jeunes, hommes et femmes, sur les technique de transformation et de conservation des fruits et légumes, un appui consistant est prévu afin d’autonomiser les acteurs locaux

Pour sa part, la chambre des métiers de Ziguinchor se réjouit d’avoir trouvé un allié de taille pour booster le développement local.

Après la formation, GIZ et la chambre des métiers comptent poursuivre l’accompagnement des jeunes et des femmes afin de les outiller davantage pour qu’ils soient mieux armés pour faire face aux défis de développement.

L.BADIANE pour xibaaru.sn