Le Lycée Demba Diop de Mbour (ouest), a enregistré un taux de réussite de 55, 0 7% à l’examen du baccalauréat 2019, un pourcentage supérieur à la moyenne nationale qui est 38%, a appris l’APS mardi de source officielle.

Au total, 1222 candidats régulièrement inscrits ont composé pour le compte du lycée Demba Diop lors de la session normale du baccalauréat 2018-2019. Ils étaient éparpillés à travers les différents centres de la commune, en fonction des séries.

La série S1 a enregistré un taux de 100 %, alors que celle de la S2 a affiche un taux 49, 48 %, plus faible parmi les différentes séries de l’établissement.

Les Série L’1 et L2 ont fait respectivement 53, 38% et 81,60% sur l’ensemble des candidats présentés au baccalauréat 2019.

Au total, 58 bacheliers du lycée Demba Diop ont été admis avec une mention supplémentaire. Ainsi, il a été enregistré une mention « Très-bien », neuf mentions « Bien » et 48 mentions « Assez-bien ».

Selon le censeur dudit lycée, Joseph Diène, ces résultats, encore provisoires confortent la réputation de « lycée d’excellence » collée à l’établissement.

« L’objectif est de rivaliser avec des lycées comme la Maison d’Education Mariama Ba », a pour sa part indiqué le proviseur Yankhoba Niassy, ajoutant que la différence est juste dans les conditions de travail et l’environnement scolaire.

Monsieur Niassy a assuré que la stratégie développée durant l’année scolaire 2018-2019 sera renforcée afin d’améliorer considérablement » ces résultats qui, selon lui, font « honneur » à tous les agents du lycée Demba Diop.