Moussa Bocar Thiam, ex-membre du Parti socialiste, et maire de Ourossogui, n’a pas manqué de parler de la situation actuelle du parti socialiste et lance des piques à certains dirigeants actuels, préoccupés uniquement par la succession de Ousmane Tanor Dieng. La disparition en plein exercice de cer dernier est une première dans l’histoire du parti.

Me Moussa Bocar Thiam juge que le Ps n’est plus en phase avec l’opinion publique sénégalaise. “On a besoin d’un nouveau discours, avec de nouvelles têtes, de nouveaux jeunes. 70% de la population sénégalaise est jeune. un parti doit donner la chance aux jeunes cadres politiques qui ont une base”, dit’il ce mercredi sur Rfm matin.

Il rajoute ainsi: “Que ceux qui pensent que le Ps vivra avec Aminata Mbengue Ndiaye et Serigne Mbaye Thiam se détrompent. Si Senghor s’était réveillé dans sa tombe avec Aminata comme Sg, il tomberait des nues. Aminata Mbengue Ndiaye n’a plus d’ambition politique. Elle n’est plus maire de Louga, elle n’a aucune ambition locale”.

Selon toujours Me Thiam, le Parti socialiste a besoin aujourd’hui d’hommes nouveaux “qui débordent d’énergie et d’ambition pour imprégner les idées socialistes dans le cœur des Sénégalais. Et le parti tel qu’il est, n’a pas de leader charismatique. “Une femme comme Sg, oui une première, on s’en glorifie, mais j’aurais préféré un jeune, une femme pleine d’ambition“, conclut-il.