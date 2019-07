Absence de pluie : Mgr Benjamin Ndiaye conseille des prières

selon lui , l’inquiétude des agriculteurs est causée par l’absence de pluie dans certaines régions du pays. A cet effet, il avance: «L’hivernage 2019 tarde à s’installer dans notre pays, suscitant interrogations et inquiétudes dans l’esprit des paysans. Face à une telle situation, nous ne pouvons pas rester désespérés et résignés, comme ceux qui n’ont pas d’espérance», rapporte un communiqué.

Dans cette note, Mgr Benjamin Ndiaye «demande aux Sénégalais de faire confiance en Dieu, car tout est de Lui et par Lui et pour Lui». Cependant, l’archevêque de Dakar invite les membres de la famille diocésaine, les communautés paroissiales, avec, à leur tête, leurs pasteurs, prêtres, religieux et religieuses à former une chaîne de prières orientée vers Dieu.

Il déclare:«Prions avec force le Seigneur pour qu’il nous prenne en grâce et nous bénisse afin que notre terre donne son produit à la faveur d’un hivernage pluvieux et paisible»,