L’ancien PM devra patienter jusqu’au 6 aout prochain pour connaitre le sort judiciaire que lui réserve le tribunal sur l’affaire de faux qui l’oppose à son ex épouse, Aminata Diack qui l’accuse aussi de bigamie. Le procureur général a requis l’infirmation du premier jugement et une condamnation de l’ancien PM à un an de prison. Son ex-épouse, elle, réclame la somme de 1 milliard à titre de dommages et intérêts. El le 6 août, s’il est condamné…c’est direct Prison !