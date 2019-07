Selon Abdou Karim Sall, le ministre de l’Environnement et du développement durable, le trafic de bois vers la Gambie prospère du fait d’une forte complicité des populations.

“Le combat doit se faire sur le terrain et il faut que les acteurs le portent. Nous devons tous nous mobiliser en rapport avec les forces de défense et de sécurité pour combattre ces ennemis de la forêt“, déclare t’il.

Il soutient qu’il est pour que la riposte s’organise à partir du territoire sénégalais. “C’est cette riposte qui est pérenne. Si demain le Président gambien a des relations heurtées avec le Sénégal, qu’est-ce qu’on va faire ? On ne doit pas baser notre stratégie sur la compréhension, l’acceptation de l’exportation du bois par les autorités gambiennes “, poursuit le ministre.

Selon monsieur le ministre , tant que ces gens n’auront pas conscience qu’elles sont en train de causer du tort à l’intérêt général, tout ce qu’on mettra comme dispositif ne servira pas à grand chose.