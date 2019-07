UNIVERSITE DE BAMBEY: Pr. Mahy Diaw porte le boubou du recteur : Les universitaires républicains le jugent louable

Le professeur titulaire de la faculté des Sciences et techniques à l’université Cheikh Anta Diop est aux fonctions de recteur de l’université Alioune Diop de Bambey et les universitaires républicains l’approuvent . De la même manière, ces enseignants saluent « le parcours remarquable des Lions du football, vice-champions d’Afrique à la Coupe d‘Afrique des nations en Egypte ».

Si ces deux nouvelles sont plutôt bonnes, ce n’est pas le cas pour la troisième. « Le Réseau des universitaires républicains (Rur) apprenant, avec stupeur et douleur, la disparition du président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) M. Ousmane Tanor Dieng, Secrétaire général du Parti socialiste du Sénégal, présente ses sincères condoléances au président de la République Macky Sall, au Hcct, au Parti socialiste, à sa commune de Nguéniène, à sa famille et à ses amis », lit-on dans un communiqué de presse qui nous est parvenu de Seneweb.

Les universitaires républicains ont également salué les dispositions prises par le chef de l’Etat pour l‘hommage solennel et le baptême de l’un des immeubles de la sphère ministérielle de Diamniadio du nom du défunt président du Hcct.