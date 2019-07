« Macky Sall est dans son rôle de Président. Moi, je ne suis pas président de la République. Personne ne peut me conditionner. Je suis un allié et je pouvais bien aller à l’aéroport applaudir comme tout le monde, mais je ne le fais pas. Ceux qui sont satisfaits peuvent fêter. Mais moi, je ne suis pas satisfait, parce que cette coupe, on aurait dû la gagner. On n’a pas mis des milliards pour perdre la coupe. Je ne fête pas une défaite », déclare l’ancien ministre du Tourisme, Thierno Lô, dans un entretien avec le quotidien Les Échos.