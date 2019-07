La succession Tanor Dieng à la tête du Parti socialiste ne cesse d’être source de polémique. Car, les héritiers ne s’entendent pratiquement sur rien du tout. d’une part Serigne Mbaye Thiam et Abdoulaye Wilane boostent Aminata Ndiaye Mbengue Ndiaye, d’autre part Me Moustapha Mbaye, , analyse les choses sous un autre angle.

Selon le Secrétaire national aux questions juridiques du Ps, l’article 18 du Règlement intérieur du PS défini qu’il il n’y a pas un secrétaire général adjoint en la personne d’Aminata Mbengue Ndiaye, mais trois.

“Il s’agit de Birahim Diagne de Sakkal, qui n’a jamais été battu dans son fief depuis la chute du Ps, et Abdou Khadre Cissokho qu’on ne présente plus. Ce sont deux anciens du parti qui sont tout aussi capables que Mme Aminata Mbengue Ndiaye, contre laquelle je n’ai rien d’ailleurs. Et là aussi, il n’y a pas de deuxième Secrétaire général ou de troisième”,

Pour Me Mbaye texte ne désigne Aminata Mbengue Ndiaye comme premier Secrétaire-général-adjoint. “En réalité, nous sommes en droit et lorsqu’il s’agit d’interpréter, ce n’est pas la parole du Secrétaire général qui compte, mais les textes. Si le texte ne fait pas de hiérarchie entre les secrétaires généraux adjoints, on ne peut pas le faire. Le second point de droit, c’est que ces textes parlent de suppléance. Or la suppléance, c’est dans les cas d’absence ou d’empêchement qui sont par définition des cas provisoires. Si le Secrétaire général est absent du pays ou empêché pour une raison ou une autre, c’est un des secrétaires généraux adjoints qui dirige la réunion”, explique t’il.

Il ajoute de surcroit que ce n’est pas parce que le ministre de la Pêche a été désigné pour présider les réunions du bureau politique, à l’absence de Tanor, que c’est elle qui doit prendre la place de Tanor. “L’intérim, c’est quand la personne n’est plus là définitivement parce qu’elle a démissionné ou parce qu’elle est décédée. Malheureusement, c’est le cas aujourd’hui. Et sur ce point, je suis formel : l’article 18 ne prévoit rien. Par conséquent, nous sommes en présence d’un vide juridique”, déclare Me Mbaye.