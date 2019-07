Le juge de la deuxième Chambre de la Cour d’Appel de Dakar a prorogé jusqu’au 6 août prochain nous rapporte la Igfm, le verdict de l’affaire de faux et de tentative d’escroquerie opposant l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye et son ex-épouse, Aminata Diack sera connu à cette date.

Le leader de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) qui a été relaxé en première instance encourt 1 an de prison ferme, car le procureur général a requis l’infirmation du premier jugement et une condamnation à 12 mois de prison. Son ex-épouse, elle, réclame la somme de 1 milliard à titre de dommages et intérêts.

Le verdict final sera connu le 6 août prochain.