Le transfert de Neymar au Barça se complique toujours un peu plus. Les Catalans ont proposé de récupérer le Brésilien en plus de Rakitic et Dembélé et 50 millions d’euros. Le PSG a refusé mais un autre problème se serait s’en est ajouté.

D’après Mundo Deportivo, le Français, Ousmane Dembélé, ne souhaite tout simplement pas rejoindre le club de la capitale. Thomas Tuchel serait déjà au courant. Dembélé avait d’ailleurs prévenu le coach allemand lorsqu’ils travaillaient ensemble à Dortmund que son objectif était de s’imposer au Barça et rien d’autre. Il n’envisage pas un départ.