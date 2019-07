Mody Niang…un vrai politicien de la société civile

« Le Sénégal semble être une immense plaine de paroles où chaque jour, chaque semaine et chaque mois, au gré des vents, des graines de paroles arides, acerbes et mensongères s’élèvent, puis se dispersent dans un vacarme à vous casser le tympan pour enfin brutalement se noyer à jamais dans cet immense océan de faits irréfutables que constitue le PSE », dixit le Professeur Mary Teuw Niane. Ces mots que je me plais à reprendre ici sont tellement véridiques, avec un sens profond de nos réalités, et se collent bien aux circonstances qui m’ont poussées à reprendre la plume.

C’est vraiment bizarre ! Au Sénégal, il est facile de confondre les choses ! Les gens confondent aussi bien « démocratie et anarchie » que « régulateur et politicien déguisé ».

Le quotidien des honnêtes citoyens est, chaque jour que Dieu fait, assaisonné de blablateries époustouflantes, le championnat préféré des petites gens: l’opposition et la soi-disant société civile. Ces deux groupements d’intérêt politique ne cessent d’enquiquiner les populations en leur servant, sur un plateau de contrevérités, des sornettes aussi ridicules les unes que les autres. Pour preuve, les récentes sorties de certains membres de l’opposition et de la société civile.

La récente sortie du sieur Mody Niang de ce lundi 22 Juillet 2019 et intitulé « Ce Président-là, vraiment… », a fini de nous montrer le vrai visage et les réélles intentions de ce monsieur à « la double-casquette ». Double-casquette si l’on se fie à son supposé rôle de régulateur et à son activisme farouche d’opposant du Président Macky Sall.

Comment peut-il allier ces deux rôles ? Serait-il le « Fantômes des temps modernes »? En tout cas, il y ressemble beaucoup car dans toutes ces sorties ou presque, il trouve toujours le moyen d’essayer ( il ne réussit jamais car les Sénégalais étant très intelligents et alertes ) de jeter de l’eau dans le ciment de l’Émergence.

Le Président Macky Sall, depuis son accession à la Magistrature Suprême, n’a jamais été en porte-à-faux des lignes directrices de la bonne gouvernance. Et comme il l’avait si bien dit, toute personne jouant avec les deniers publics, qu’elle soit avec ou contre lui, rendra des comptes et devant la justice. Si c’est pour le cas Khalifa Sall dont tu parles, ce dernier a à maintes reprises été débouté pour tous les recours déposés par ses avocats! En ce qui concerne l’affaire Pétrotim, la justice est en train de faire son travail ( je me demande même si ce monsieur est au courant de l’actualité…).

Pour les problèmes des Sénégalais qui, selon toujours Mode Niang, ne se soignent pas et sont fatigués, je rappelle à ce monsieur le très pertinent programme de la CMU. La couverture maladie universelle est une aubaine pour les populations car leur permettant de se soigner, avec leurs familles, à moindre coût. Beaucoup de gens en bénéficient, et certains même gratuitement car ayant été envoyés sans bourse délier. J’en veux pour exemple les 10 000 élèves enrolés par le Professeur Mary Teuw Niane, M.E.S.R.I sortant, au mois de décembre dernier, dans le département de Saint-Louis.

Pour l’autosuffisance alimentaire, des efforts conséquents ont été consentis par l’État. Dès son élection en 2012, le Président Macky SALL a fait du secteur agricole une sur-priorité de sa politique économique et sociale. Ce qui se traduit dans le PSE lancé en 2014 par la désignation de l’Agriculture comme le secteur moteur de la croissance inclusive et durable. Une agriculture productive, diversifiée et compétitive tirée principalement par 4 filières motrices : le riz et les céréales, l’arachide, l’oignon, les fruits et légumes de contre- saison.

Dans le PRACAS, version opérationnelle du PSE dans le secteur de l’Agriculture, la stratégie pour l’atteinte de ces objectifs est ainsi déclinée :

Equipement du monde rural en matériels à traction animale (agriculture familiale) en matériels motorisés (agriculture fermière) ;

Systématisation et de généralisation l’utilisation des semences sélectionnées et des engrais ;

Renforcement des moyens des structures de recherche agricole et d’encadrement et de conseil ;

Amélioration des politiques agricoles, pour accroitre sa résilience aux changements climatiques ;

Maitrise de l’eau ;

Renforcement des cultures irriguées dans la vallée du fleuve Sénégal, le Bassin de l’Anambé

Réduction des pertes post-récoltes, amélioration de la mise en marché et de la qualité ;

Développement des chaines de valeurs agroalimentaires.

Ainsi, la valeur ajoutée du sous-secteur de l’agriculture est passée de 344 milliards en 2011 à 469 milliards en 2016 soit une augmentation en valeur absolue de 125 milliards et de 36,34% en valeur relative sur la même période, ce qui représente une croissance moyenne annuelle de 9,085%, taux supérieur à celui de la croissance globale de l’économie sur la même période (6,4%).

Incontestablement, l’Agriculture tire notre économie, c’est une locomotive de notre croissance.

De 2012 à 2016 plus de 302,5 milliards ont été investis dans le secteur dont 78,3 milliards pour les équipements et le matériel agricoles.

Des résultats spectaculaires et records ont été enregistrés:

Production 2013 2017 Riz 436.153 T 1.015.000 T Arachides 677.456 T 1.411.574 T Oignons 230.000 T 400.000 T Fruits et légumes de contre-saison 62.226 T 104.645 T

La production de céréales (riz, mil, sorgho, fonio, maïs.) s’établit en 2017 à 2.516.466 tonnes soit une hausse de 18% par rapport à 2016 et 73% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Pour les exportations de fruits et légumes en 2017, 106.000 tonnes ont été réalisées soit une hausse de 17% par rapport à 2016.

En un mandat, le Président Macky SALL a non seulement réussi à cicatriser les profondes blessures morales et psychologiques laissées par son prédécesseur, mais il a surtout réussi à redonner la confiance à ce peuple qui avait perdu tout espoir d’émergence du fait d’une gestion gabégique des ressources à des fins partisanes:

résolution de l’équation à plusieurs inconnus de l’électricité, fixation d’un cap sur l’indépendance alimentaire à travers la culture de produits que nous consommons, dotation du pays d’infrastructures de dernière génération et à tous les niveaux, prise en charge de la question santé à travers la CMU et la construction de nouvelles structures, résolution de la question liée aux inondations, soutien aux couches vulnérables avec les bourses de sécurité familiale, les réformes universitaires qui ont fini par porter leurs fruits malgré les inquiétudes initiales, l’UVS qui continue de séduire bien des pays ….

Alors, Mody Niang, quand cesserez-vous d’essayer de jeter le discrédit sur le Président Macky Sall? Pourquoi êtes-vous si pressé de le voir échouer? C’est le lieu de vous rappeler ( comme vous vous êtes posé la question au début de votre article) que le peuple sénégalais est mature jusqu’à la moëlle. Le peuple a tranché, le peuple a choisi. Le peuple a démontré, encore une fois à la face de la sous-région, du continent et du monde entier, sa maturité. Certes, le Président Macky Sall est sorti victorieux dans cette élection claire

, sans grands incidents, mais le peuple sénégalais est, reste et demeure le plus grand vainqueur. Ce peuple a su montrer qu’il n’est ni manipulable, ni impressionnable. Ce peuple a fini de montrer qu’il savait observer, analyser et prendre des décisions, au grand dam de certains qui le prenaient pour écervelé et incapable de jauger une situation. C’est la raison pour laquelle ce peuple a renouvelé sa confiance au Président Macky Sall.

Mody Niang, ce politicien-là, vraiment….

M.Bacary Seck, président et coordonnateur du M.A.C.K.Y, membre de la Cellule Républicaine d’Information et de Communication

