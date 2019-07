Mati Diop présente son Grand Prix au ministre de la Culture

Mati Diop,La réalisatrice franco-sénégalaise, lauréate du Grand Prix du festival de Cannes (France), à Dakar depuis ce lundi. Elle sera reçue par le ministre de la Culture et de la Communication Abdoulaye Diop, ce mardi à 12 h 30, pour lui présenter sa distinction.

La cinéaste séjournera à Dakar jusqu’au 19 août prochain. Avec son long métrage ‘’Atlantique’’, Mati Diop a remporté le Grand Prix de la 72e édition du Festival international de Cannes, le plus grand rendez-vous du cinéma au monde.

Son film Tourné au Sénégalb revient sur la migration irrégulière et ses nombreuses morts causées par des naufrages en mer Méditerranée, empruntée par les migrants africains pour atteindre l’Europe. Entre fiction et fantastique, ‘’Atlantique’’ donne la voix aux femmes dirigées par l’héroïne Ada, amante de Souleymane, qui est mort en traversant l’océan Atlantique.