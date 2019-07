Le piment est’il un aphrodisiaque?

Le piments fort contient de la capsaïcine, dont les études montrent qu’elle peut induire la libération d’endorphines.

Il accélère également votre métabolisme et augmente votre température corporelle et votre fréquence cardiaque, ce que nous ressentons lorsque nous avons des rapports sexuels.

Les aphrodisiaques peuvent être divisés en trois catégories : ceux qui agissent sur la libido, la puissance et le plaisir sexuel.

Cependant il n’a pas été scientifiquement prouvée que le piment est efficace chez l’homme, en raison de la difficulté de mesurer le succès.

En fait, le seul aphrodisiaque dont l’efficacité a été prouvée est.le parfum des fruits mûrs et pourris. Et c’est seulement valable pour les mouches à fruits mâles.

Le Dr Krychman, spécialiste de la santé sexuelle, pense que les gens mangent des aphrodisiaques simplement parce qu’ils croient qu’ils vont travailler, et suggère que si quelque chose fonctionne pour vous.

Beaucoup de soi-disant aphrodisiaques sont des aliments sains, mais il est conseillé de se tenir à l’écart des extraits et des substances végétales s’ils manquent de données de sécurité et de tout ce qui prétend être une cure miracle.

Si vous avez une libido réduite, il est possible que vous ayez une condition médicale sous-jacente, il vous est alors conseiller d’aller vous faire consulter.