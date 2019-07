Lors de l’ouverture hier des travaux de la conférence annuelle organisée par Initiative prospective agricole et rurale (IPAR) en collaboration avec le réseau Southern Voice Network for Peacebuilding (Les voix du Sud pour la consolidation de la paix), l’ancien ministre des Affaires étrangères Cheikh Tidiane Gadio a prôné l’élargissement du G5 Sahel à l’Algérie, au Cameroun, au Maroc, au Nigeria et au Sénégal. Le G5 deviendrait ainsi G5 Sahel+5. Ceci en vue de mieux mutualiser les forces de la coalition contre le terrorisme.

Créé lors d’un sommet tenu du 15 au 17 février 2014, le G5 est composé de la Mauritanie, du Mali, du Tchad, du Niger et du Burkina Faso. Pour Cheikh Tidiane Gadio, l’idée du G5 est bonne en elle-même, seulement il devrait être élargi. Selon lui : « Dans cette lutte contre le terrorisme au Sahel, on ne peut pas se passer de l’expérience et l’expertise des pays comme l’Algérie, le Maroc et le Sénégal mais aussi des pays qui ont des moyens comme le Nigéria et le Cameroun ». Mieux, M. Gadio rappelle que le Sénégal, de même que le Nord du Nigeria et du Cameroun font partie du Sahel, alors que l’Algérie et le Maroc ont quant à eux des frontières avec le Sahara.

« Si les pays du G5 Sahel sont regroupés avec l’Algérie, le Maroc, le Nigéria, le Cameroun et le Sénégal, la question du financement ne peut plus se poser. Les troupes d’élite de ces pays mises ensemble pourraient apporter une solution ».

La réflexion apportée par Cheikh Tidiane Gadio remet sur la table, le débat sur l’absence du Sénégal dans le G5. Vraisemblablement, des pays du G5 ne veulent pas de la présence du Sénégal dans cette initiative pour des questions de leadership. Il est vrai que la diplomatie sénégalaise garde elle aussi, une part de responsabilité dans cette mise à l’écart de notre pays par le G5 dont l’objectif est de prévenir et lutter contre l’insécurité dans la zone.

Les autorités sénégalaises doivent saisir de cette occasion offerte par la proposition de Cheikh Tidiane Gadio et négocier avec les autres du G5 en vue de son élargissement. Ce qui doit donner plus d’efficacité à la lutte contre l’insécurité dans la zone.

Thiémokho BORE