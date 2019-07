l’Alliance Pour la République s’est fendu dun communiqué qui a parlé de l’actualité politique et sportive et dont une copie est envoyée à la rédaction de xibaaru.

Voici le communiqué signé par Seydou Gueye

Dakar, le 22 juillet 2019

La belle performance des Lions du football et l’accueil patriotique réservé aux Lions du Football constituent les symboles d’une renaissance sportive portée par une vision et une volonté politique qui, nous en sommes sûrs, permettront, régulièrement, de hisser le drapeau sénégalais sur les plus hautes cimes de l’Afrique et du monde.

A cet égard, l’Alliance pour la République (APR) félicite très chaleureusement les Lions du football pour leur brillant parcours jusqu’en finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) organisée du 21 juin au 19 juillet 2019 en Egypte. Match après match, les Lions nous ont fait vibrer en traduisant sur les pelouses égyptiennes nos valeurs de « Ngor, Fit et Jom ».

Dès lors, l’accueil populaire, épaules contre épaules, de toutes les forces de la Nation, avec la jeunesse en pointe, de l’aéroport Léopold Sédar SENGHOR au Palais de la République, n’a d’égal que la joie et la fierté qu’ils nous ont procurées.

Nous restons convaincus que la chasse aux trophées sur les prairies africaines portera ses fruits dans un futur proche, après cette belle médaille d’argent autour du cou.

Par ailleurs, l’Alliance pour la République adresse ses vives félicitations au peuple sénégalais et à sa jeunesse pour cet accueil patriotique, à l’ensemble des joueurs, au sélectionneur national, aux membres de la Fédération Sénégalaise de football, au ministre des Sports Monsieur Matar Ba et à l’ensemble de ses collaborateurs.

En outre l’Alliance Pour la République félicite chaleureusement Son Excellence Monsieur Macky SALL qui n’a ménagé aucun effort pour mettre la délégation sénégalaise dans des conditions optimales lors de la CAN.

Enfin l’Alliance Pour la République condamne avec la plus grande fermeté le crime odieux qui a coûté la vie à Mamadou Barry et présente ses condoléances émues au peuple frère de Guinée et au Président Alpha Condé.

Le Porte-parole national

Seydou GUEYE