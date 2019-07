Nos présidents une fois au sommet pour la plupart se dépêchent de faire le vide autour d’eux. Et d’éliminer toute velléité d’affirmation d’un leadership de nature à porter ombrage à leur exercice jouissif du pouvoir. Dans un tel contexte, il n’y a que deux conséquences, toutes plus funestes l’une que l’autre : soit l’armée constate la faiblesse de l’exécutif parce qu’ elle intervient de plus en plus à l’intérieur des frontières à la place de forces de sécurité dépassées pour garantir le pouvoir contesté du dictateur en place, et finit en conséquence par se substituer à lui, soit on assiste à une transmutation du régime qui perd sa nature démocratique pour verser de plus en plus dans la gestion tribale, parentale, familiale.

Nos présidents croient quelquefois qu’il n’est digne de leur succéder que le sang de leur sang, ou un proche parent désigné sous l’éclairage jugé lucide de belles familles envahissantes et de plus en plus puissantes, au point de régner tandis que le Président en est réduit à gouverner.

C’est ce qui nous avons vécu avec Me Wade. L’ex Président a tellement fait le vide autour de lui qu’il s’est retrouvé à manœuvrer pour préparer le terrain à son fils Karim Wade, en s’aménageant un troisième mandat pour parachever son plan de succession, qu’il a voulue imposer unilatéralement au peuple sénégalais.

Ce peuple sénégalais, conscient que « la corruption de l’état est une calomnie injustifiable, mais [que] celle de son peuple est un péché impardonnable » a refusé de se faire le complice de cette tentative de dévolution monarchique du pouvoir. Dès 2009, Karim WADE était humilié dans sa tentative de conquérir la mairie de Dakar, sur laquelle il comptait pour s’arroger un premier poste électif qui devait lui servir de tremplin vers le Palais, que son papa convoitait pour lui.

Tout autant, les ministres et autres caciques écartés du pouvoir et envoyés au purgatoire pour avoir refusé de se mettre à genoux et d’embrasser la main du prince héritier se sont rebellés. Pouvait-il en être autrement, quand l’on sait que « la loyauté n’est qu’une chimère dans les pays où la corruption fait rage » ?

Me Wade s’est ainsi retrouvé avec des courtisans prêts à tout qui lui ont fait croire que son plan pouvait marcher. Ils sont accourus de partout, attirés par le pouvoir de corruption d’un régime finissant encore convaincu de la puissance de l’argent pour parvenir à ses fins. Il est certes vrai que « quand la jachère intellectuelle gagne le sommet de l’État, la prostitution devient une culture et la corruption une règle ».

Aux côtés du peuple sénégalais, certains ex fidèles compagnons de Me Wade, de vrais patriotes avaient préféré leur honneur aux honneurs dévoyés d’une République déshonorée par un vieux président qui se jouait de ses institutions, ignorant par-là qu’elles« (…) étaient la garantie du peuple et du citoyen contre la corruption du gouvernement ».

C’est le peuple sénégalais en effet qui s’est levé comme un seul homme pour les protéger, et dire non. Ce fut un 23 juin qui marqua le début de la chute du régime de Me Wade, contraint d’enterrer ce jour-là son fumeux projet de dévolution monarchique du pouvoir.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn