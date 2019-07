Ce que Macky s’apprête à faire aussi pour tout…perdre

Macky Sall, transfuge du PDS, qui se présenta comme un homme de principes et de refus, un exemple de droiture et d’intégrité a été porté au pouvoir dans ce contexte.

Aliou Sall son frère a réussi là où Karim Wade avait échoué : obtenir de haute lutte un mandat électif sans rien lui devoir. Des hommes et des femmes ont cheminé avec Macky Sall et lui ont permis d’accéder au pouvoir, et d’obtenir un plébiscite le 26 février 2019, pour un second et ultime mandat, à moins que son tailleur en haute couture constitutionnelle ne lui ait subrepticement aménagé un trou de souris par lequel il pourrait par extraordinaire chercher, comme Me Wade, à convaincre les sénégalais de lui octroyer un troisième mandat.

Aujourd’hui, Aliou Sall empêtré malgré lui dans un scandale sans précédent est englué dans la marée noire du pétrole. Il a assisté impuissant à sa déchéance de son poste de tout puisant directeur général de la CDC, une décision actée dès le diner auquel Macky Sall avait convié l’ex directeur général des impôts, à son domicile à Mermoz.

Aliou Sall est voué aux gémonies. La DIC lui colle aux trousses. Son frère a adopté envers lui, cyniquement, un ponce pilatisme de bon aloi.

Mary Teuw Niane malgré son travail extraordinaire à Saint louis durant la campagne présidentielle de 2019 a été lâché dans la nature sans pitié. Déjà, en 2014, le sinistre Taïfour Diop avait offert la mairie de Saint Louis à un Mansour Faye décidément bien né. Aïssata Tall Sall heureusement put lui tenir la tête haute et refuser que sa commune ne tombât dans l’escarcelle du puissant Racine Sy. Depuis, Mansour Faye truste les sommets et marche la tête dans les nuages, soulevant à chaque foulée une nuée de polémiques retentissantes dont Macky Sall n’a cure.

Macky Sall succombera-t-il à la tentation de faire comme Me Wade ?

Aujourd’hui en tout cas, nul se peut lire clair dans son jeu. Ses errements peuvent conduire le Sénégal à tous les scenarios possibles et imaginables.

Les politiciens avertis ont cessé de lui prêter un certain génie politique qui fut longtemps crédibilisé par son silence, et son masque de circonstance. Il a commis trop d’erreurs qui l’ont démasqué depuis sa réélection. A chaque fois qu’il a ouvert la bouche depuis en effet, sous le coup sans doute d’une euphorie bien mal placée, ou d’un péché coupable d’orgueil dû à un sentiment revanchard envers ses détracteurs de l’opposition qui lui a fait perdre toute lucidité, il a sorti des propos si déplacés que les observateurs les plus avertis en ont été abasourdis. Déjà, il avait supprimé la Primature, une erreur monumentale dont les conséquences subsistent encore au vu des tâtonnements actuels dans la mise en place de la nouvelle architecture institutionnelle découlant de cette décision hiératique.

Le sénégalais ont compris que l’homme avait peu d’épaisseur intellectuelle en réalité, et cela leur a confirmé la prégnance de sa belle-famille sur l’Etat, et leur contrôle sur le dépositaire du décret.

Aliou Sall ne se laissera pas conduire à l’échafaud seul. Il ne tombera pas sans se battre. Des leaders à l’ambition légitime comme Amadou Ba ne renonceront jamais à leurs plans de carrières politique pour contenter un Macky Sall déterminé à briser leurs ambitions. Au profit de qui d’ailleurs ?

Ceux qui semblent s’attirer les bonnes grâces de Macky Sall aujourd’hui sont des arrivistes bouillants d’ambition sans aucune humilité, qui se croient nés pour diriger. Ils se pensent plus intelligents et compétents aussi que les autres. Déjà, certains parmi eux n’ont pas hésité à orchestrer une vaste campagne de communication pour se montrer et se vendre et tenter de démontrer encore s’il le fallait à Macky Sall qu’ils étaient premiers ministrables !

Makhtar Cissé, l’homme qui décidément apprend très vite au point d’oublier son manteau d’IGE chez lui pour aller siéger au SEN de l’APR au nez et à la barbe d’un Birima Mangara qui a dû rire jaune en le voyant se sera particulièrement démultiplié avant la formation du premier gouvernement du second mandat de Macky Sall. Même ses anciens camarades enfants de troupes ont été mis à contribution en la circonstance !

La tradition politique voudrait qu’un Président lors de son dernier mandat se choisisse un dauphin, et que ce soit un dauphin caché, nous dit-on.

Ne prêtons pas à Macky Sall cette intelligence : en cédant à la pression au point de supprimer la Primature, en choisissant la fuite en avant au point de vouloir « exiler » Amadou Ba après avoir divisé son ancien ministère en deux entités problématiques, après avoir taillé sur mesure un méga ministère à son beau-frère et ravalé son ex Premier Ministre au rang de simple subalterne du système, après avoir placé son second homme de confiance à la tête du monstre hydrique qu’est devenu le secrétariat général du gouvernement, peut-on valablement continuer de croire qu’il a retenu une quelconque leçon du passé récent de notre histoire politique ?

Rien ne semble moins sûr !

Le ouolof dit que quand on ne sait plus où l’on va, l’on retourne d’où l’on vient. Mais le chemin qui mène au wadisme conduit irrémédiablement au 23 juin.

Et il ne pourra pas se prévaloir de ses propres turpitudes.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn