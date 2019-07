Atteinte d’un cancer de l’œil: Aïda Diop est finalement endormi du sommeil de la tombe

Âgée de 26 ans, cette originaire de Mbour, aidée par de bonnes volontés, s’était finalement fait opérer au Maroc. Mais malheureusement, elle n’a pas survécu. Pour rappel, Aida Diop vivait à Diamaguène-Rond-point Mamadou Diop. Dès le bas-âge, elle avait subi une opération à l’œil droit, qui a finalement été extrait.

Un tournant difficile de sa vie. Malgré cela, elle espérait reprendre le cours normal des choses avec l’aide d’une prothèse oculaire. Malheureusement, une récidive est vite diagnostiquée. Son espoir s’envole. Pis, la tumeur s’est propagée aux alentours de l’œil et s’est métastasée. Le cout du traitement devenu exorbitant, sa grand-mère avait lancé un cri de cœur : «Nous avons dépensé beaucoup d’argent pour la soigner, mais la tumeur augmente de jour en jour.

Rien qu’avec les factures que nous détenons, le montant s’élève à 3.350.000 F Cfa.», avait-elle confié à Seneweb. La famille avait contacté un médecin établi au Maroc. Mais, l’opération chirurgicale nécessitait près de 10 millions de F Cfa. «Nous n’avons pas cet argent et le temps nous est précieux.

L’état de santé de la petite se dégrade de plus en plus», disait sa grand-mère. Puis, de bonnes volontés lui viendront en aide. Sa famille amassera plus de 12 millions. Puis elle sera évacuée au Maroc où elle subira une opération. Mais, elle n’en survivra pas.

Xibaaru s’associe à cette immense tristesse et présente ses sincères condoléances à la famille de la défunte.