Affaire Mamoudou Barry : Macky, Condé et Macron conviés à la marche blanche

D’après le Soleil qui nous informe, que les Présidents Macky Sall, Alpha Condé et Emmanuel Macron sont invités à cette marche blanche pour « dénoncer et combattre l’intolérance, le racisme et la haine de l’autre. »

Mamoudou Barry, docteur et enseignant à l’Université de Rouen âgé de 31ans, a été mortellement agressé, le vendredi 19 juillet 2019 dans la soirée. Un suspect, Damien A., a été interpellé hier lundi.