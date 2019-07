Caisse noire : Les curieuses insinuations de Me Abdoulaye Wade et de Toussaint Manga

La sortie de Toussaint Manga, actuel député à l’Assemblée nationale, et secrétaire général de l’Union des jeunesses travaillistes libérales du Sénégal (UJTLS), dans un autre contexte pouvait être innocente. On nous raconte que c’est au cours d’une rencontre, que Toussaint Manga classé comme étant le plus inconditionnel des membres de la garde la plus rapprochée de Karim Meïssa Wade, le fils de Me Abdoulaye Wade vient de qualifier tous ceux qui ont tourné le dos aujourd’hui le dos à l’ancien Président de la République d’ingrat.

C’est ce que dit Toussaint Manga, au cours de la rencontre initiée par la jeunesse libérale au cours de laquelle, il regrette que tous ceux qui n’ayant pris part à cette rencontre, d’être absents. Selon Toussaint Manga, tous ceux qui ont bénéficié des largesses du Président Abdoulaye Wade du temps de son magistère, devraient être les premiers à le célébrer. Toussaint Manga sait certainement de quoi, il parle, lui qui par les grâces du Président Wade, et de par son soutien inconditionnel à Karim Wade, se retrouve à la station où il est actuellement.

En parlant des largesses du Président Wade à l’endroit de ceux qui en ont bénéficié, et Toussaint Manga ne se dédouane pas d’en faire partie, il évoque de ceux qui ont bénéficié de ses largesses financières, quitte à être placés dans des postes de prestige.

La sortie de Toussaint Manga est loin d’être anodine. Elle survient au moment où son mentor, le Président de la République, Me Abdoulaye Wade vient de déclarer à Touba selon la presse, parlant de la Caisse noire, a quitté le Palais démuni qu’avec la somme de 700 000 FCFA. Car, durant tout le temps de son magistère, il distribuait à d’autres, l’argent voté dans sa Caisse noire. Ce qui ne serait tout juste qu’un détournement de destination.

Qu’on le dise, contrairement à certains opposants qui prônent la suppression de la Caisse nationale, pour des questions de sécurité nationale et internationale (Nous y reviendrons largement), un Président de la République doit bel et bien bénéficier, mais le budget alloué ne doit servir à d’autres destinations. Contrairement aux insinuations faites par Me Abdoulaye Wade. Et que semblent relayer Toussaint Manga.

Thiémokho BORE