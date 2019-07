Le Ministre des Infrastructures des Transports Terrestres et du Désenclavement a présidé, ce lundi, la cérémonie de lancement d’un atelier national des travaux sur la sécurité routière. Me Oumar Youm qui a exprimé la bonne volonté du gouvernement de la République du Sénégal à soutenir ce sous-secteur à la fois important et intéressant des transports, a laissé entendre que 1700 Km de routes sont revêtues et 221KM d’autoroutes mis en service ce, depuis 2012, au Sénégal. «Cette rencontre est l’expression de la forte préoccupation de la communauté nationale et internationale à travailler à la modernisation du sous secteur des transports. Cet atelier est une plateforme de dialogue qui marque, sans nul doute, un nouvel élan dans la prévention des accidents de la circulation qui sont un véritable fléau de notre temps. Dans sa quête d’émergence, le Président de la République a , ainsi, engagé la modernisation du sous-secteur des transports terrestres afin de doter notre pays d’un système de transports performant apte à soutenir notre productivité et à améliorer la circulation des personnes et de leurs biens avec plus de conforts, de sécurité et de rapidité », a dit le Ministre Youm qui , poursuit : « C’est tout le sens qu’il faut donner à ce vaste programme de construction, de réhabilitation et d’entretien d’infrastructures routières et autoroutières. Depuis 2012, on comptabilise au Sénégal 1700 Km de routes revêtues et 221 Km d’autoroutes mis en service », a –t-il fini par faire savoir .