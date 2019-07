PRIME CAN-2019 : Chaque Lion gagne au total 59 millions

Les Lions, médaillés d’argent de la Can-2019 ont recu une belle somme d’argent apres la competition. Chaque joueur aurai en tout 59 millions de francs Cfa en guise de prime.

En effet, lors des huitièmes, chaque protégé d’Aliou Cissé avait droit à 4 millions de francs Cfa. En quart, ils ont empoché une prime individuelle six millions. Huit millions pour les demi-finales, 10 millions pour la finale et 11 millions de prime de qualification pour la der de la Can-2019.

Ce qui un total de 39 millions par joueur. Avec en plus les 20 millions offerts par le chef de l’Etat à chaque Lion, cela fait une prime totale de 59 millions par joueur. Selon Vox Populi, dans sa parution du jour.

Rappelons qu’avant la Can, les 41 Lions ayant pris part aux qualifications s’étaient partagé 133 millions.