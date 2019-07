« Le véhicule de Macky est plus cher que celui de Trump »

« Il y a quelque chose de pourri dans la tête des présidents africains qui se plaisent dans la spoliation et la prédation des ressources publiques de leur pays », a regretté le Docteur Babacar Diop. Dans un post sur sa page Facebook, le leader de Fds a réagi suite à l’incident du véhicule présidentiel, la Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard sur la route de Nguéndiéne, le jour de l’enterrement de Ousmane Tanor Dieng.

« Comment Macky Sall s’est-il permis d’acheter un véhicule (la Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard qui vient de prendre feu sur la route de Nguéndienne) à un coût exorbitant estimé à 1,4 million d’euros (soit 2,05 millions de dollars US)? », s’interroge le Dr Babacar Diop.

« Pendant ce temps le véhicule de Donald Trump, président de la première puissance du monde (la Cadillac dénommé « La Bête ») est estimé à 1,5 million de dollars US. Selon les médias occidentaux, le véhicule de Donald Trump est le véhicule présidentiel le plus cher au monde. On découvre avec stupéfaction, à partir des montants annoncés par la presse sénégalaise que le véhicule de Macky Sall est plus cher que celui du président américain. Il y a quelque chose qui n’est pas clair dans la tête des Sénégalais », regrette-t-il. Car, s’interroge-t-il comment « un pays aussi pauvre que le Sénégal (qui fait partie des 25 pays les pauvres au monde) peut-il se permettre cette gabegie gigantesque ? »

« Un pays de 14 millions d’habitants qui compte 6 millions de pauvres, un pays qui manque de tout, d’écoles, d’enseignants, d’eau potable, de centres de santé, de médecins, d’infirmiers, de routes, d’emplois pour les jeunes, s’est permis cette folie. Nous demandons au procureur de la République d’ouvrir une enquête sur les montants engagés dans l’achat du véhicule présidentiel. Tout indique que le marché n’a pas été transparent. Les ouvriers de l’iniquité continuent de manger notre peuple comme ils mangent le pain. C’est à nous de mettre fin aux scandales qui consument notre peuple. C’est l’heure de la révolution ! », conclut le Dr Diop sur sa page Facebook visitée par Senego.