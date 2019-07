La guerre de succession de Macky se fait dans la…famille

Le scandale de la fake news du décès de Mahammed Boun Abdallah Dionne marque une dangereuse escalade dans la titanomachie à la sauce sénégalaise qui débute à l’APR. La guerre de succession est lancée. Et elle aura manifestement lieu, car les protagonistes impatients d’en découdre entre eux ont résolu d’extirper Macky Sall de sa zone de confort. Ils sont déterminés à ne lui laisser aucune marge de manœuvre de nature à lui permettre de dérouler son agenda selon son timing, et de positionner son futur dauphin, que l’essentiel des contestataires avant l’heure de son choix croient débusquer en la personne de Mahammed B. A. Dionne. L’enjeu, la prise de contrôle du pouvoir, en commençant par imposer à Macky Sall un choix qui ne serait potentiellement pas le sien leur commande d’ores et déjà de procéder par élimination, d’autant plus que les cibles de ces experts du complot une fois mises sur la touche, cela fragiliserait définitivement un Macky Sall contraint par un rapport de forces défavorable de cautionner leur candidature et de la soutenir en conséquence, car il n’aura plus ni le temps matériel ni l’influence déterminante pour tenter de reprendre la main.

Il sera fait échec et mat !

Aliou Sall a désigné le camp qui est au cœur du système, et qui mène pour le moment cette guerre de l’ombre étatique ; ce camp n’est pas forcément détenteur de responsabilités étatiques. Il faut savoir en effet qu’avec le régime de Macky Sall, les responsabilités d’Etat n’ont plus rien à voir avec les positions de pouvoir. Ce camp en a trusté toutes les positions. Il est fort, il est puissant. Comme l’a affirmé le frère du Président, il a infesté le système, et il est en train de coloniser l’appareil d’Etat, qu’il contrôle presque totalement, tant sa puissance d’intervention et sa capacité à influencer la décision présidentielle sont prégnantes.

Pour s’en convaincre, il suffit juste de constater encore une fois l’inexorable montée en puissance d’un de ses membres éminents, servi par une baraka et une chance qui ne doivent rien au hasard : Mansour Faye.

Voilà un ministre pour les beaux yeux duquel on a limogé un de ses plus brillants collègues du gouvernement pour ne faireombrage ni à son incompétence, ni à son impopularité à Saint Louis. Malgré sa gestion hiératique du dossier de l’eau à la tête de son ex ministère, avec le scandale du choix du prestataire fortement entaché par des histoires aux relents nauséeux de corruption, il a atterri à un super département ministériel taillé sur mesure pour son ambition portée,soutenue et encouragée par sa puissante famille.

Aujourd’hui, Mansour Faye gère la politique sociale et infrastructurelle du Sénégal.

L’homme est donc l’un des apparatchiks le plus puissant du régime ; il gère à lui tout seul la moitié du budget du Sénégal. Il s’imagine déjà dans les habits d’un dauphin en puissance ; il voit se dessiner chaque jour devant lui un destin présidentiel : il a les moyens financiers. Il a les leviers institutionnels. Il a le soutien de sa puissante famille. Il a autour de lui des caciques de l’appareil politique qui sont prêts à servir sa cause.

Aliou Sall aura été le premier dommage collatéral de leur montée en puissance, et de leur OPA sur le pouvoir.

Macky Sall risque, s’il n’y prend garde, de devenir malgré lui la clef du succès de leur machiavélique plan : entre les affaires de l’Etat qui le submergent depuis la suppression de la Primature et les épuisants combats politiques contre les adversaires radicalisés de l’opposition, ainsi que les propensions à la rébellion des autres leaders à l’intérieur de sa coalition qui sont en train de se liguer contre lui sans qu’il n’y puisse quelque chose, il est cerné.

Ce lobby qui a évincé Aliou Sall des cercles du pouvoir, qui a tenté tant bien que mal d’affaiblir Amadou Ba après avoir constaté l’étendue de sa puissance et de son influence a décidé d’orchestrer la perte de l’ex Premier Ministre. Il avait cruréussir son projet, avec la suppression de son poste. Mais Macky Sall en décidant de le responsabiliser à ses côtés asemblé renforcer leur compagnonnage.

Mahammed Dionne est ainsi du jour au lendemain apparu comme un plus sérieux problème, aux yeux de ce clan. Car l’homme, sous ses dehors débonnaires et faussement candidesn’en est pas moins un redoutable stratège avec un flair politique. Il a aussi une connaissance du landernau politique et de ses enjeux indispensables en tous points à un Macky Sall qui a plus que jamais besoin d’être mieux entouré, et davantage soutenu. Il fait office à leurs yeux d’homme lige, ou, pire, d’un futur successeur en puissance que Macky Sall cacherait dans la citadelle du palais présidentiel.

Il faut donc pour ce clan éliminer Mahammed B.A Dionne. Ou le tenter par tous les moyens : la réaction de Macky Sall devant leurs combines et manœuvres les renseignera à suffisance sur ses véritables intentions par rapport à son Ministre d’Etat. Il saura, croit-il, si véritablement l’ex PremierMinistre de Macky Sall est effectivement son dauphin qu’il aurait placé à ses côtés pour le protéger, ou s’il est juste un collaborateur utile dont il serait prêt à se débarrasser en perspective de la mise en œuvre de son schéma de succession, s’il n’est pas son choix, comme il le soupçonne. Quel que soit le résultat, Macky Sall dévoilera son jeu, et sera en conséquence en position de faiblesse.

Macky Sall semble être toujours le maitre du jeu. Il tient encore la dragée haute à ce clan. Il parait déterminé à aller jusqu’au clash avec les principaux acteurs de cette machination qui ne vise ni plus ni moins qu’à lui imposer un successeur tout désigné : leur choix.

Les familles et les belles familles ont toujours été des espaces problématiques dans les cercles de pouvoir en Afrique. Les « petits meurtres » entre parents et beaux-parents y sont monnaie courante.

Après avoir « sacrifié » son frère, Macky Sall serait-il prêt à lâcher son dernier cercle de fidèles, pour faire allégeance à sa belle-famille et signer le début de la fin de son mandat, qui va alors basculer dans la pagaille ?