Le ministre kényan des Finances, Henry Rotich, et plusieurs responsables de son ministère, ont été arrêtés ce lundi 22 juillet pour corruption et fraude en lien avec un projet de construction de deux barrages d’une valeur de plusieurs millions de dollars, a annoncé la police. le chef de la police kényane a déclaré à l’AFP: «Ils sont en détention et attendent d’être emmenés devant un tribunal», George Kinoti, ajoute que les accusés s’étaient présentés d’eux-mêmes après que le directeur des poursuites publiques, Noordin Haji, eut un peu plus tôt demandé leur arrestation.