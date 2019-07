Membre de la Convergence des Jeunesses Républicaines(COJER), Adama Diaw alias Diaw Fara est un des responsables les plus en vue dans la Commune de Gnith (dép. Dagana). Invité d’une émission d’une télé de la place, le jeune apériste très dévoué à la cause présidentielle, a mis le moment à profit pour saluer le report des élections locales initialement prévues pour le 01erDécembre 2019 : «Nous sommes de tout cœur avec la Commission du Dialogue National qui vient d’annoncer le report des élections locales prévues, dernièrement, le 1èr Décembre de cette année en cours. C’est vraiment un report opportun. Cela va dans l’intérêt des différents protagonistes du jeu politique sénégalais (pouvoir, opposition, société civile, etc.).Les primo-votants et ceux qui avaient perdu leurs pièces (cartes nationales d’identité, cartes d’électeur) peuvent se rattraper en allant se (ré) inscrire sur les listes. En sus, il permettra à tout le monde de mieux se préparer pour aborder ces échéances si cruciales de la vie politique. C’est, ensuite, une bonne chose pour la démocratie», a analysé le jeune Diaw Fara, avant d’inviter la jeunesse sénégalaise : « Pour ces Locales, je tiens à lancer un vibrant appel à tous les jeunes du Sénégal de se mettre sur les listes pour participer à la marche de leurs localités respectives. Qu’ils travaillent à l’aboutissement d’une bonne démocratie et d’une gestion efficiente de nos ressources au niveau de la base pour prétendre à des postes au niveau national. On ne doit plus rester en marge de ce qui se fait au niveau de nos collectivités », renchérit-il.