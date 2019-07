Développement local : le Conseil Départemental de Kaolack en osmose avec Rimini

Dans le cadre de sa politique de coopération internationale, le Conseil Départemental de Kaolack entretient une relation de partenariat avec la Commune de Rimini (Italie). Ce partenariat multi-volets, soutenu par le Ministère italien de la coopération, est axé, entre autres, sur : l’autonomisation des femmes par le développement d’AGR, le financement d’activités économiques au profit des jeunes et des femmes, la promotion du développement durable et la lutte contre l’exode rural et l’émigration irrégulière.

A ce titre, le 17 juillet dernier, en compagnie du préfet de Kaolack, le Président du Conseil départemental de Koalack, Baba Ndiaye a organisé une formation en techniques de transformation des produits agricoles locaux sur la base de demandes émanant des organisations de femmes et traitées par la partie italienne. Ce, dans le cadre de sa politique d’impulsion du développement local.

Car, cette formation a concerné trente (30) femmes représentant des groupements féminins des trois communes de Kahone, Ndiaffate et Dya. Elles ont aussi profité de l’occasion de la remise des attestations de formation pour présenter aux autorités les produits qu’elles ont pu réaliser à la suite de cette session de formation.

Ces groupements de femmes bénéficieront aussi dans les semaines à venir de l’installation de trois périmètres maraichers.

La manifestation a été aussi l’occasion pour les autorités de procéder à l’inauguration officielle du guichet d’orientation, de formation et de financement d’activités de développement ainsi que d’information sur la migration régulière. Une dizaine de jeunes diplômés du supérieur ont été recrutés pour servir en qualité d’animateurs fixes et itinérants au profit des jeunes et des femmes des quatorze communes du département qui sont les bénéficiaires du projet.

La journée s’est terminée par la remise de matériel d’allègement de travaux ménagers au profit des femmes du village de Dinguiraye Youssoupha (Commune de Ndiaffatte). Il s’agit d’un combiné imaginé par un ouvrier de Kaolack et qui se compose d’une décortiqueuse, d’un moulin à mil et d’un moulin à pâte d’arachide.

Toutes ces activités rentrent dans le cadre d’une coopération multi-acteurs entre le département de Kaolack et la Commune de Rimini chef de file d’un collège de partenaires dont les plus en vue sont CIM Onlus, ANOLF Sénégal et l’Agence de coopération internationale du Ministère italien des affaires étrangères.

Pour Hameth Tidiane Thiaw, préfet de Kaolack «cette cérémonie et cette coopération sont la preuve irréfutable de l’engagement affirmé du Président Baba Ndiaye en faveur du développement de sa collectivité. C’est donc un bon augure pour lui qui vient d’être installé en qualité de représentant de l’Etat. Il a aussi l’occasion pour rappeler que Exécutif de collectivité territoriale et Autorité administrative sont appelés à cheminer ensemble pour la réussite de la politique territorialisation des politiques publiques de voulue par l’Etat et qui se traduit aujourd’hui par la Réforme dite Acte III de la décentralisation».

Le Président Baba Ndiaye a dit de sa part que «cette journée marque une étape importante dans la concrétisation des axes de partenariat multiforme et de coopération décentralisée internationale que le Conseil départemental de Kaolack a validé depuis son installation. Pour conclure il mettra en avant l’intercommunalité qui est de mise dans sa circonscription où tous les actes de l’institution départementale sont déployés au profit des communes du département».

