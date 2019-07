CAN 2019:Les arbitres Camerounais accueillis en héros à Yaoundé

Alioum Sidi, Evarist Menkouandé et Elvis Guy Noupoué Nguegoué, les trois arbitres Camerounais de la finale de la Can, ont eu droit à un accueil chaleureux au Cameroun plus exactement à Yaoundé. Une chose qui ne fait pas trop plaisir au peuple Sénégalais dont l’arbitrage de ces derniers n’a pas du tout satisfait.

En effet, pour beaucoup, l’arbitrage des camerounais etait quasiment nul. Car il y’a eu des cartons non distribués, des fautes non sifflés et autres erreurs techniques. Et pire encore l’arbitre central Alioum Néant s’est permis de n’ajouter que 4 minutes de temps additionnel à la fin du temps reglementaire, ce qui n’est pas normal vu le nombre d’arret de jeu qu’il ya eu sans oublier les multiples changements de joueurs effectués.

Des choses qui ont suscité l’indignation chez certains observateur. Sur le plateau de L’Equipe, Eric avait déploré les 4 mn ajouté au temps reglementaire « Il y avait entre 8 et 10mn de temps effectif à rajouter. C’est une escroquerie dans l’esprit du jeu, je ne parle pas de favoritisme, je dis simplement comment aujourd’hui peut on donner que 4mn de temps additionnel quand on voit ce qui s’est passé en 2e mi temps où il n’y a eu qu’un temps de jeu effectif proche du néant. C’est terrible »,

Malgré les critiques qu’ils ont subi le peuple camerounais leur a fait un acceuil triomphal digne d’un heros. Et la question qui suscite des debats est: Etait ce neccessaire?