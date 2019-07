Affaire des faux médicaments : mandat d’arrêt lancé contre Mamadou Woury Diallo

La Cour d’Appel de Thiès confirme le verdict de 7 ans contre Bara Sylla et 5 ans contre Mamadou Woury Diallo. Ce, dans l’affaire des faux médicaments de Touba Belel. Et même, un mandat d’arrêt vient d’être lancé contre Mamadou Woury Diallo. Ayant bénéficié d’une grâce présidentielle dans des conditions troubles, ce dernier est retourné en Guinée Bissau.

« La peine a été confirmée. Le président du tribunal de la cour d’appel a insisté sur la gravité des faits commis et a confirmé les 7 ans contre Bara Sylla. Pourvoi ou pas, il va rester 7 ans. Concernant Mamadou Woury Diallo, il ne mettra plus les pieds au Sénégal. La peine de 5 ans a été confirmée avec un mandat d’arrêt et nous n’hésiterons pas à faire valoir l’exequatur en Guinée et partout en Afrique où se trouvera Mamadou Woury Diallo pour être arrêté », a prévenu Me Babou, avocat de la partie civile, sur iRadio reprise par Seneweb.