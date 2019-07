Qui en veut à Boun Abdallah Dionne ?

Au pays de Kocc Barma, les jours se succèdent mais ne se ressemblent pas. Mais par ces temps qui courant on ne cesse de s’étonner de la cruauté des sénégalais. Figurez- vous que cette fois ci l’opposition n’est pas indexée mais le parti APR et la coalition Benno Bokk Yakaar au banc des accusés. Je persiste et signe que l’annonce de la mort de Mohamed Boun Abdallah Dionne n’est pas venu de l’opposition. Cette fois ci c’est au sein même de l’APR que cette information émane. Ce qui pousse à poser la lancinante question de qui en veut à Boun Dionne ?

Pourquoi on lui souhaite la mort ?

Pourquoi sa personne dérange

Pour trouver une réponse à ces interrogations, on n’aura pas besoin d’aller chercher de midi à 14 heures. Ce sont des responsables de Bby et de l’APR qui veulent le liquider. Certains ont une haine viscérale envers lui depuis belle lurette au point de lui souhaiter la mort.

Et pourtant, Mohamed Boun Abdallah Dionne peut être peint de quelqu’un dont l’engagement et la loyauté envers le président Macky Salle ne souffre d’aucune ambiguïté. Peut-être qu’il est victime de cela. Ses performances politiques et son discours rassembleur l’attestent parfaitement : directeur de campagne lors des législatives de 2017, il a abattu un travail extraordinaire qui lui a valu une victoire éclatante. Certains Ministres et autres responsables de Bby ont souhaité sa défaite mais le Bon Dieu en a décidé autrement

Lors de la présidentielle, il a coaché avec brio la victoire au premier tour du candidat Macky Sall pour un second mandat. Ses détracteurs n’ont jamais baissé la garde. Leur vœu n’étant pas exhaussé, on vient le déclarer pour mort.

On ne scie pas la branche sur laquelle on est assis. C’est au président Macky Sall de prendre ses responsabilités avant qu’il ne soit trop tard. Actuellement, il est seul car depuis qu’il a supprimé le poste de premier Ministre, il est devenu accessible car c’est Boun Abdallah Dionne qui constituait le bouclier entre lui et ses détracteurs.

Peut-être aussi qu’ils ont peur de Boun Abdallah Dionne car ils pensent qu’il a le profil de succéder au président du fait de son engagement, de sa réussite et son ascension fulgurante. Non Mohammed Boun Abdallah Dionne n’est pas mort. Il se porte comme un charme et n’est pas à l’hôpital. Il est en convalescence dans un hôtel de Paris dont nous tairons le nom pour plusieurs raisons. Sécurité oblige car on ne sait pas ce que mijotent ses détracteurs.

Le peuple dans son entièreté est témoin des résultats satisfaisants dont Boun Abdallah a fait à la tête de l’équipe gouvernementale avec la réussite du Plan Sénégal Émergent

Il a même félicité et encouragé les lions avec qui il était de tout cœur.

Très reconnaissent, il a aussi félicité son mentor le président Macky Sall qui lui a toujours fait confiance en tout lieu et en toute circonstance. Son estime, sa courtoisie et son élégance sont ses seuls défauts mais face aux défis, il a toujours fait face. Les marabouts et les dignitaires continueront toujours de prier pour lui. Et en bon talibé mouride il aura toujours la bénédiction de Serigne Touba.

Le dicton ouolof dit Khander bou dano ci war waccina. On dira de vous Bravo.

A bon entendeur

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn