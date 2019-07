Report des Locales : Macky divise encore…l’opposition

Comme l’on pouvait s’y attendre, la décision prise par la Commission cellulaire sur le dialogue politique de reporter les élections locales prévues le 1er décembre prochain au premier semestre 2020, divise l’opposition. Le Parti démocratique sénégalais (PDS), alors que l’idée était dans l’air, avait clairement dès le début, marqué son refus de cautionner tout report de ces élections locales, exigeant ainsi le respect du calendrier électoral.

En réalité, alors que du côté du pouvoir, on lâchait des ballons de sonde pour connaître qu’elle serait la réaction de l’opinion, en cas de report des élections locales, le PDS a été le seul parti de l’opposition, à se montrer ferme sur la question. Rejetant toute idée d’un report des élections locales. Le PDS va être rejoint dans sa position plus tard par le Pastef Les Patriotes de Ousmane Sonko.

Quant aux autres de l’opposition, durant toute la période de manœuvres menée par le pouvoir, ils se sont distingués par leur silence…complice. En réalité, ces partis de l’opposition tout comme la mouvance présidentielle ne semblent guère prêts à aller à ces élections locales à la date du 1er décembre. L’opposition n’est prête, ni financièrement ni matériellement à aller pour le moment à ces élections.

Le régime du Président Macky Sall réussit apparemment un très grand coup dans cette affaire. Entre partis de l’opposition, la déchirure devient de plus en plus énorme. Tout le monde avait pensé qu’au sortir de l’élection présidentielle, l’opposition regroupée au sein du Front de résistance nationale (FRN) avait compris la leçon et tendait vers l’unité en direction des élections locales. C’est cette unité qui lui avait permis de gagner dans de nombreuses grandes localités sénégalaises lors des dernières locales. A coups de communiqués, l’on assiste à une escalade verbale entre partis de l’opposition depuis que la décision a été prise au sein de la Commission cellulaire sur le dialogue national de reporter les élections locales.

C’est d’abord, le Congrès de la renaissance démocratique (CRD) qui regroupe une partie de l’opposition qui se démarque du reste ancré dans le FRN qui tire contre ce dernier accusé de faire le jeu du pouvoir. Le CRD précise même avoir « dès le départ rejeté ‘’le dialogue national’’ de Macky Sall en le considérant comme un moyen pour ce dernier de faire avaliser par l’ensemble de la classe politique ses propres agressions contre la démocratie sénégalaise et notamment un nouveau report de la date des élections locales qu’il avait déjà reculées sans concertation aucune. »

La réponse des partis ancrés au FRN ne s’est pas quant à elle faite attendre. C’est d’abord l’ancien député Bamba Ndiaye qui apporte la réplique au CRD, avant que le coordonnateur du FRN, Moctar Sourang lui-aussi ne monte au créneau. Moctar Sourang de rappeler que « toutes les composantes du FRN sont présentes au niveau du dialogue politique à l’exception du PDS depuis le début ».

Plus on avance, plus les germes de la rupture entre partis d’opposition s’amoncellent. Pour le plus grand profit du pouvoir.

Thiémokho BORE