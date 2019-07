Macky n’a pas de dauphin dans…L’APR

C’est l’avis du journaliste et conseiller spécial du chef de l’Etat Macky Sall. Il a affirmé sur le plateau de Face2Face de la TFM que le président Macky n’a pas encore de dauphin :

« Aujourd’hui on a un problème de bras politique. Le président donne des instructions à certains responsables qui ne l’appliquent pas. De manière générale il a fait ce qu’il devait faire mais le problème reste entier. Les gens cherchent toujours à se positionner. Des gens chassés du pouvoir croisent les bras et ne mouillent plus le maillot. Je n’ai pas vu dans le parti un dauphin de Macky Sall. Dans les faits les responsables actuels n’ont pas le profil de dauphin. Mbaye Ndiaye est le directeur des structures qui n’a jamais fait de tourner nationale. En 2012 on avait une dynamique forte qui nous a permis de travailler pour accéder au pouvoir mais le contexte a changé. »