Eau potable, fermes agricoles, aviation : Les éléphants blancs de Wade pour Touba

L’ancien Président de la République, Me Abdoulaye Wade a bien repris service. Après avoir observé le silence, lorsque, à quelques jours de la tenue de l’élection présidentielle, il s’était rendu en Guinée où il avait rencontré le Président Alpha Condé, Me Abdoulaye Wade l’a rompu depuis quelques jours. Ce serait d’ailleurs mal connaître Me Abdoulaye Wade que de penser qu’il allait prolonger son silence et prendre enfin sa retraite politique.

Me Abdoulaye Wade qui avait préconisé le boycott de l’élection présidentielle et appelé les Sénégalais à brûler les bulletins le jour du vote avant de se raviser après sa rencontre avec le Président Alpha Condé, s’était emmuré dans le silence. A présent, il a repris service.

Et avec Me Abdoulaye Wade, rien n’est le fait du hasard. Comme sa récente visite au khalife général des mourides. Le Pape du Sopi a ainsi profité de l’occasion pour charmer les populations de Touba, en promettant des investissements dans la capitale du mouridisme. Me Abdoulaye Wade promet la réalisation de quelques projets à Touba, notamment en le dotant d’un projet d’approvisionnement en eau potable. Avec des camions de transformation d’eau d’une capacité de 600 m3 d’eau par jour. Me Abdoulaye Wade parle également de projets dans les domaines de l’agriculture et de l’aviation. « J’ai un ambitieux projet pour Touba et je n’attends que votre bénédiction pour le réaliser », a ainsi lancé Me Abdoulaye Wade au khalife général des mourides.

Des projets qui ressemblent toutefois à des éléphants blancs. Pour l’approvisionnement de Touba en eau potable, Me Abdoulaye Wade préconise de mettre sur place une société privée qui convoiera des camions américains capables de transformer l’eau de mer ou de fleuve en eau plus potable que celle des robinets.

Pour ce qui est de son projet agricole, Me Abdoulaye Wade demande au khalife général de mettre à sa disposition des terres. Me Abdoulaye Wade déclare que ces terres serviront à implanter des fermes agricoles pour la culture de fruits et légumes, et qu’elles pourraient s’étendre jusqu’à 2000 ha.

Quant à son troisième projet qui a trait dans le domaine de l’aviation. Il est intitulé « Touba aviation » et disposera d’une flotte de trois avions, dont les deux vont servir à ensemencer et provoquer des pluies, tandis que le troisième pourra rallier l’Europe en moins de cinq heures.

Des promesses que seul Me Abdoulaye Wade est capable d’en faire. Et, dont on se demande où il trouvera les moyens de les réaliser. Si vraiment, ces promesses ne sont pas des éléphants blancs, pourquoi Me Abdoulaye Wade quand, il était au pouvoir ne les a jamais exécutées pour Touba. En réalité, Me Abdoulaye Wade a trouvé là, le prétexte de se signaler à nouveau. Et, il faut s’attendre à ce que dans les prochains jours, il se lance dans des promesses mirobolantes dans d’autres localités.

Thiémokho BORE