Le marabout Modou Bara Doly déclare avoir été bastonné par le Gouverneur du Palais et qu’il serait hospitalisé

Alors que le Sénégal dans son entièreté rendait un vibrant hommage à Ousmane Tanor Dieng, la dépouille mortelle devait rallier Nguéniène où le président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales pour son enterrement.

Plusieurs autorités politiques, administratives et religieuses ont tenu à accompagner le secrétaire général du PS jusqu’à sa dernière demeure. Parmi eux, Serigne Modou Mbacké Bara Doly. Le religieux et responsable a encore une fois été victime d’une restriction d’accès. Et la personne indexée est le gouverneur du palais comme ce fut le cas lors de la dernière visite du président à Touba. » J’ai encore une fois été victime d’une tentative d’humiliation de la part du gouverneur du palais. Je le dit que je suis un acteur politique mais avant tout je suis une autorité religieuse reconnue et qui a choisi de faire de la politique aux côtés du président Macky Sall et je l’assume pleinement. Comme tout sénégalais, j’ai fait le déplacement à l’AIBD pour rendre un hommage à Ousmane Tanor Dieng. Je ne peux pas comprendre pourquoi à chaque fois que l’occasion se présente, le gouverneur du palais s’acharne sur moi

Cette fois ci, il ne sait pas limité à donner les ordres aux gardes du corps pour me barrer la route mais il m’a directement agressé. Là où je vous parle, je suis à la clinique Rama a informé Serigne Modou Mbacké Bara Doly, d’une voix cassée.

Poursuivant son argumentaire, il dira que le Ministre de l’intérieur a été mis au courant de l’affaire. Mon frère l’honorable Député Cheikh Mbacké Bara Doly a fait part à l’autorité toute son indignation et sa déception face à l’agression que je subis depuis quelques temps avec tout ce que j’ai fait de bien pour ce parti et ceci depuis plusieurs années. Je remercie Bara Gaye qui m’a acheminé à la clinique. N’eut été son assistance, le pire allait arriver. C’est le président de l’Assemblée Nationale Moustapha Niasse qui a pris en charge les soins. C’est désolant j’ai tout accepté dans ce parti, j’ai tout entendu pour le président Macky Sall. Dans la foulée, il tonne » je ne comprends pas pourquoi le gouverneur du palais cherche à m’humilier à chaque occasion, de me minimiser et se mettre entre le président et moi.

Le Ministre Conseiller Cheikh Abdou Lahad Gaiendé Fatma a lui aussi intervenu personnellement et il est venu me rendre visite avec le Ministre Oumar Youm. Cela ne m’honore pas.

J’adresse aussi mes remerciements à Gaston Mbengue qui m’a aussi apporté son assistance » ».

Terminant son propos, Modou Mbacké Bara Doly dira » j’ai un certificat médical et je compte porter cette affaire devant les tribunaux. C’est trop facile de faire des agressions et des attaques répétées sur ma personne sans comprendre qui est derrière cela ? Finira-t-il par dire.

Papis Dia