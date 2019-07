La population de Pélel Kindessa (commune de Dindéfélo) a reçu ce samedi 20 juillet 2019 un soutien financier de M Boye Souaré, président de l’association CONSUD et fondateur de MBS.

Pour rappel à l’occasion de la campagne présidentielle de février 2019, le village de Pélel Kindessa et le hameau de Tanagué sollicitaient publiquement M Boye Souaré pour des appuis en vue du renforcement de la dotation en médicaments de la case de santé de Pélel et pour le creusage d’un puits à Tanagué.

A l’époque sans aucune hésitation, M Boye Souaré avait promis d’apporter sa pierre à l’édifice. Ainsi, a-t-il mobilisé son association dénommée Coopération Nord- Sud pour la Solidarité et le Développement (CONSUD) et le Mouvement pour le Bien-être et la Solidarité (MBS) pour cette cause noble.

Les moyens financiers réunis, M Boye Souaré s’est rendu ce samedi 20 juillet 2019 à Pélel Kindessa pour remettre sa contribution financière à la population.

La cérémonie s’est déroulée en présence de M Kikala Diallo, Maire de la commune de Dindéfélo, de M Abou Diop, de M Hassane Diallo, le chef de village de Pélel Kindessa, de l’imam, des femmes et des jeunes entre autres.

«Je suis venu tout simplement apporter humblement mon soutien à la population de Pélel Kindessa et au hameau de Tanagué. Mon intention était d’apporter mon appui dans la confidentialité. Mais comme la doléance m’avait été posée publiquement, il faut que j’apporte une réponse publique à cette demande. C’est ce qui justifie la mobilisation de tous à cette cérémonie. Le plus souvent je préfère poser des actes désintéressés. Vous avez beaucoup contribué à mon éducation. Il est de mon devoir de vous accompagner. Mon intention est de moderniser votre village. Je m’engage à toujours rester à vos côtés pour vous soutenir » a témoigné M Boye Souaré, président de l’association CONSUD par ailleurs fondateur du MBS.

Les montants mis à disposition permettront d’assurer le renforcement de la dotation de la case de santé du village de Pélel Kindessa et de forer un puits dans le hameau de Tanagué.

« Je suis satisfait de cet appui de M Boye Souaré. Il a joué son rôle. En tant que Maire, si je fermais la porte de la commune à toutes les bonnes volontés qui voudraient soutenir la population de Dindéfélo, ce serait de l’égoïsme. M Boye Souaré a fait son devoir. Il est venu pour apporter son soutien à la population. C’est ce que l’on attend de tous les fils de la commune de Dindéfélo. C’est ce qui fera le développement dans notre commune. Je suis comblé de joie et je le remercie pour ce soutien à Pélel Kindessa et au hameau de Tanagué » a témoigné M Kikala Diallo, Maire de la commune de Dindéfélo.

Il a par ailleurs exhorté les bénéficiaires à se rapprocher de l’ICP de Dindéfélo pour évaluer les besoins en achat de médicaments nécessaires au bon fonctionnement de la case de santé de Pélel Kindessa.

Force est de rappeler que cette case de santé a été construite sur propre initiative de la population de Pélel Kindessa. Elle a réuni peu à peu les moyens qui ont servi à la réalisation des travaux. Le Maire Kikala Diallo et d’autres bonnes volontés ont aussi apporté leur modeste contribution pour que ce projet puisse voir le jour.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn