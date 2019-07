Ce que beaucoup de Sénégalais ignorent, c’est que c’est grâce au défunt Djibo Ka que Abdou Diouf est entré en contact pour la première fois avec Ousmane Tanor Dieng. « …Djibo Kâ, non seulement a été dans l’UPS, donc il a milité bien avant Tanor Dieng, mais encore, il dit que c’est lui qui a recruté ce dernier. C’était à l’époque où j’étais Premier ministre et Djibo directeur de cabinet du Président Senghor. Un jour, j’ai reçu de lui un coup de téléphone et il m’a fait savoir que le cabinet avait besoin d’un deuxième conseiller diplomatique, et que le Président Senghor voudrait qu’on lui affecte un certain Tanor Dieng qui est aux Affaires Etrangères. Djibo m’ayant fait savoir que c’est le Président Senghor qui a décidé, immédiatement j’ai demandé au ministre des Affaires Etrangères d’affecter Tanor Dieng à la Présidence de la République. C’est ainsi que Tanor Dieng est arrivé à la Présidence de la République. Quand j’ai quitté la Primature, j’ai travaillé avec lui et je l’ai observé. Je ne peux vraiment que me féliciter de son travail. Il faisait toujours à temps le travail que je lui donnais. Je trouvais que c’était un garçon méthodique, sérieux, travailleur et cultivé. J’aime les collaborateurs qui font des discours aérés, avec des citations et c’est son cas. Je l’ai aussi beaucoup apprécié pendant la campagne difficile de 1990. Presque tous les jours, il m’envoyait un mot d’encouragement, me donnant également des idées sur tel ou tel point. Vraiment, je trouvais que c’est un garçon très bien et quand j’ai nommé Moustapha Ka qui était mon directeur de Cabinet, ministre de la Culture, Collin qui s’était très bien entendu avec Moustapha Ka était toujours Secrétaire Général de la Présidence de la République, mais j’ai constaté qu’il s’était très bien entendu avec Ousmane Tanor Dieng qui l’avait remplacé » écrit le président Abdou Diouf.