Marché Central Au Poisson de Pikine : les impactés du TER se frottent les mains

Les personnes des travaux du Train Express Régional(TER) du Marché Au Poisson de Pikine ont de quoi afficher le sourire. Après des mois d’attente pour être indemniser, ils viennent d’être tirés du bout du tunnel par le gouvernement de la République du Sénégal à travers son Ministre des Transports et de l’Aménagement du Territoire, El Hadji Oumar Youm. Selon les dernières nouvelles, toutes les victimes de ces chantiers du TER, ayant pignon sur rue au niveau du ce très bouillant marché situé à coté de la Mairie de Pikine, viennent d’entrer dans leurs fonds. «Nous remercions et félicitons l’Etat du Sénégal pour sa promptitude à trouver solution à notre souci. Le démarrage des travaux du Train Expresse Régional avait obligé à beaucoup d’entre nous de quitter leurs lieux de travail (tabliers, gérants de cantines, restauratrices, vendeuses de poisson, gérants de commerce). Dieu merci. Aujourd’hui, grâce à l’entregent, le pragmatisme, la compétence, voire l’efficacité du Ministre Me Oumar Youm, on vient de nous payer. Tout le monde a reçu son dû. Pour dire, toutes nos inquiétudes se sont dissipées», a fait savoir Serigne Ndiaye, le coordonnateur national du Mouvement National des Mareyeurs et Pécheurs Républicains(MNMPR).