Mali : les parlementaires de la CEDEAO reçus au Palais Koulouba

Les députés de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), en mission d’information et de contrôle sur la mise en œuvre sur le terrain, ont été reçus en audience, au Palais Koulouba, par le Président de la République Ibrahim Boubakar Kéita. Le Président de l’institution communautaire son Excellence Moustapha Cissé Lo a montré toute son aspiration á œuvrer inlassablement pour un retour de la paix dans ce grand pays d’Afrique de l’Ouest en proie au Jihaddisme et á des affrontements inter – ethniques intenses, notamment, dans les régions du centre (Mopti) et au Nord (Kidal): «Le Mali traverse des moments très difficiles de son histoire á cause des ennemis de la paix et, notre institution, le Parlement de la CEDEAO, avait décidé de mener une mission d’information et de contrôle sur le terrain á Mopti où il ya de nombreuses pertes en vies humaines. Nous voulons nous investir davantage pour un retour de l’ordre dans cette partie du pays afin d ‘assurer aux populations une bonne sécurité ainsi que celle de leurs biens », a fait savoir le Président Cissé Lo qui, de mettre cette audience á profit pour présenter les sincères condoléances du Parlement de la CEDEAO á IBK et á tout le peuple malien, non sans, promettre son implication plus active á la recherche d’une résolution définitive à cette crise.

Ibrahima Ngom