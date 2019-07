Cissé Lo aux Lions : « Vous avez honoré votre statut de favori dans le courage et la dignité »

Comme un guerrier téméraire, nos Lions du football ont perdu la bataille… de la Finale de la CAN 2019, les armes á la main. Tant leur prestation, tout au long de cette plus grande fête du football africain, était digne de louanges. Surpassés par les Fennecs d’Algérie, les co-équipiers de Sadio Mané ne déméritent pas. L’honorable député Moustapha Cissé Lo, en vrai fan des Lions de la Téranga, a eu á les rendre un hommage si poignant : « Bravo á nos braves Lions ! Vous avez fait une très belle prestation et une si bonne participation á la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2019) au Caire, la capitale égyptienne. Vous avez honoré votre pays, notre pays .Parmi les 24 pays présents, vous avez su hisser notre drapeau national au podium de l’Excellence. Ainsi, le Sénégal, grand favori du classement FIFA de cette compétition á l’échelle continentale, est parvenu á se classer 2ème, avec à la clé, la médaille d’argent.

Les statistiques du déroulement de la rencontre prouvent, á suffisance, que notre onze national a bien dominé son sujet et honoré son statut de favori, sans complexe, dans la combativité, le courage et la dignité .En paraphrasant son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, je peux confirmer sans aucun risque de trahir la réalité que les joueurs de l’ équipe nationale et leur encadrement technique sont tombés, les armes à la main, sans jamais abdiquer .Héroïque! je peux alors dire, sans excès de zèle, qu ‘ils ont bien rempli leur contrat et ils méritent hautement les félicitations et les encouragements de toute la Nation sénégalaise.

Mes chers Lions, le meilleur reste á venir, armez-vous toujours de bonne volonté. Au peuple, je demande de maintenir cette dynamique d’ensemble pour aller vers d’autres conquêtes plus porteuses. Mobilisons – nous tous derrière nos Lions pour aborder les éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique prévue en 2021 et, dans la sportivité, le calme et la sérénité. Encore une fois, toutes mes félicitations. Vous êtes bien de vrais lions. Oui, vous méritez amplement votre appellation. Nous vous aimons et, pour toujours. Nous sommes très fiers de vous. Ne fléchissez point ! Continuez de nous faire rêver, encore et encore ! »