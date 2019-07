CAN 2019 : le Sénégal continue de souffrir de la gestion de Hayatou

L’ESCROQUERIE DE LA CAF SUR L’ARBITRAGE DU TRIO CAMÉROUNAIS MISE À NU PAR LES JOURNALISTES DE L’EQUIPE

Cette haine et cet acharnement des camérounais ont commencé quand Issa Hayatou dirigeait la CAF. Suivez partout Joseph Antoine Bell lorsqu’il parle du Sénégal, il ne dit jamais rien de bon et d’objectif. Aujourd’hui, Issa Hayatou n’est plus Président de la CAF mais le système qu’il a réussi à mettre en place continue de priver le Sénégal de ses droits fondamentaux. L’objectif visé est que notre pays n’accède jamais au titre continental.

Tout au long du match, on ne voyait que des agressions sur les joueurs sénégalais sans aucune sanction et les algériens en abusaient parce que conscients qu’ils ne risquaient rien devant un arbitre qui est venu faire le sale boulot des comploteurs.

Il nous faut des fédéraux patriotes et incorruptibles qui puissent défendre dignement et sans complexe les intérêts de notre pays. El Hadji Ousseynou Diouf a toujours sonné l’alerte mais personne ne le suivait.

FÉLICITATIONS À VOUS, VAILLANTS JAMBARS ! C’EST LE SYSTÈME QUI VOUS A BATTUS ET NON L’ALGÉRIE

Dommage pour le Sénégal ! Que des regrets et un éternel recommencement !

Madiagne Tall, Patte d’oie