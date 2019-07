CAN 2019 : cinq Sénégalais dans l’équipe type de la CAF

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé ce samedi son équipe-type de la CAN 2019. Réputée pour effectuer des choix parfois étonnants lors des précédentes éditions, l’instance risque encore de susciter la polémique puisqu’elle a retenu davantage de finalistes sénégalais (5) que de champions d’Afrique algériens (4) dans son onze, complété par le Tunisien Meriah et le Nigérian Ighalo.

Il s’agit tout de même d’une répartition discutable. Il est vrai que, sur la finale, l’Algérie n’a pas brillé, mais si on tient compte de l’ensemble du parcours, les Fennecs auront été l’équipe la plus séduisante et celle d’où sont ressorties le plus individualités. C’est du moins notre avis…

On peut penser que la présence d’un Algérien (Mandi voire Benlamri) en défense centrale et de Belaïli, l’un des meilleurs joueurs de cette CAN, sur une aile n’auraient pas été de trop. A noter que la CAF a honoré le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, en le désignant comme entraîneur de cette équipe.

L’équipe-type de la CAN 2019 de la CAF :

Gardien : Rais M’Bolhi (Algérie).

Défenseurs : Lamine Gassama (Sénégal), Yassine Meriah (Tunisie), Youssouf Sabaly (Sénégal), Kalidou Koulibaly (Sénégal).

Milieux de terrain: Adlene Guediora (Algérie), Idrissa Gana Gueye (Sénégal), Ismael Bennacer (Algérie).

Attaquants : Riyad Mahrez (Algérie), Sadio Mané (Sénégal), Odion Ighalo (Nigeria).