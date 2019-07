Adieu Ousmane, merci encore Président Macky

« Mors ultima ratio » : « La mort est la raison finale de tout ». La haine, l’envie, tout s’efface au trépas. Nous mourrons tous un jour !

Ne nous trompons point ! La valeur et les qualités d’un homme politique ne se mesurent guère au nombre de personnes présentes à ses obsèques. Mais elles s’apprécient surtoutpar rapport à ses faits et actes de son vivant. En cela, Ousmane, vous venez encore d’administrer , venant à la suite de vos illustres aînés , bâtisseurs de notre Etat une leçon magistrale à la classe politique, la société civile, journalistes et autres coteries, que l’on peut avoir la gloire, le prestige, le respect de ses pairs, en défendant et en exprimant ses opinions dans la courtoisie, la politesse, loin des vociférations, diatribes, insultes écrites et verbales. Vous constituez aussi à la fois la vitrine et le miroir aux serviteurs de l’Etat, anciens premiers ministres, ministres, fonctionnaires reconvertis dans la politique en leur rappelant cet adage millénaire comme quoi la parole est d’argent, le silence est d’or. Ce que le Président dans ses formules dont il avait l’ingéniosité parlant de vous disait : « Vous aviez de la tenue et de la retenue, parce que conscient des règles d’éthique et de la gravité des charges qui incombent aux serviteurs de l’Etat et de la République. Votre carrière administrative du début à la fin est comme une leçon de déontologie post- mortem pour tout agent public soucieux du bien commun. Vous êtes un homme de grande courtoisie. Votre sérénité et votre dignité ne sont jamais prises à défaut, dans le pouvoir comme dans l’opposition. Vous étiez aussi un homme de lettres à la plume exquise.Comme disait Montaigne à propos de la relativité des choses humaines : « l’art de vivre doit se fonder sur une sagesse prudente, inspirée par le bon sens et la tolérance ». Vous avez toujours fait vôtres les vertus cardinales d’un homme politique digne de ce nom et qui hélas ne courent plus les rues : Tu ne mentiras point ! Tu n’offenseras point ! Ceux de vos proches qui vous ont connu depuis votre jeune âge l’ont confirmé.

Tout devoir aux autres, et ne rien devoir à soi même, telle fut votre pénible et noble charge dans votre existence. Soixante douze ans, tout de même, ce n’est pas beaucoup dans la vie d’un homme débordant d’énergie comme vous. Mais vous les avez vécus pleinement en homme accompli, emportant avec vous, les secrets d’Etat et la reconnaissance de la Nation. C’est la Nation entière qui vous pleure aujourd’hui, vous qui avez tout donné à votre peuple. Vous êtes parti rejoindre au Panthéon les illustres hommes qui ont marqué l’histoire politique du Sénégal. Devant DIEU, le Tout Puissant et votre père, vous pourrez dire : j’ai fait ce que j’ai pu. Vos enfants diront à leur tour : Gloire à mon père !

Ousmane il ne fait aucun doute que les manuels scolaires d’histoire et d’instructions civiques des écoles , et des Écoles Nationales d’Administration vous consacreront de grandes pages pour que la bonne graine ne meure. En la personne des hommes, femmes et jeunespétris de valeur dont regorge votre parti, l’espoir est bien permis. Et quoi d’autre ? Avec votre disparition, c’est la pudeur et la décence républicaines qui sont aussi devenues orphelines.Merci monsieur le Président d’avoir honoré votre loyauté jusqu’au bout et au-delà envers votre compagnon en veillant sur lui et sa famille et en l’accompagnant jusqu’à sa dernière demeure( Une première pour un Président de la République au Sénégal).

« Dulce et decorum est pro patria mori » : « Il est doux et beau de mourir pour la patrie». Ainsi chantait le poète.

Ousmane, reposez en paix et que la terre de Nguéniène vous soit légère.

Me Djibril War