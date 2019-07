Accueil des Lions à l’Aéroport LSS : Cissé Lo était de la partie…

Le Président du Parlement de la CEDEAO son Excellence Moustapha Cissé Lo a pris part, ce samedi, à l’accueil des Lions du football défaits, hier, par les Fennecs d’Algérie dans le cadre de la finale de la 32ème Edition de la CAN 2019 tenu au Caire, en Egypte .Il fait, ainsi, partie du lot des personnalités venues réserver un accueil chaleureux à nos vaillants Lions. On apercevait le premier vice-président de l’Assemblée Nationale sénégalaise en première ligne, à côté du Ministre des Sports Matar Ba. On le voyait, aussi, pactisait et encourageait certains joueurs qui affichaient grise mine (Imaginez la cause…).

Rappelons que, depuis le début de cette épopée égyptienne, El Pistolero n’a de cesse de soutenir, prier et envoyer de fortes suggestions aux protégés d’Aliou Cissé. Il avait même fait sa réservation pour aller assister, himself, à la finale mais, à cause du décès du Président du HCCT, par ailleurs, Secrétaire du Parti Socialiste, Ousmane Tanor Dieng, il avait fini par renoncer.