Sénégal-Algérie : finalement quatre membres de l’opposition ont été convoyés

On en sait un peu plus sur les membres du Front de résistance national (Frn) convoyés au Caire, hier, pour aller soutenir les « Lions » à l’occasion de la finale de la Can 2019 qui les oppose, ce vendredi, à l’Algérie. Selon Les Échos, ces « invités » de Macky Sall sont Maïmouna Bousso du Pds, Serigne Mansour Sy Djamil, Songo Makhtar Ndiaye du Grand Parti et d’Issa Kanouté.

Une cinquième personne, dont le nom n’a pas été révélé, n’a pas pu embarquer, en raison d’un problème de passeport. D’autres leaders du Frn avaient également les mêmes problèmes de passeport. Finalement, ce sont 4 personnes, au lieu des 5 initialement prévues, qui ont embarqué pour le Caire, puisque le temps ne permettait pas d’attendre plus longtemps.

S’agissant de Saër Tambédou, qui avait crié au scandale, soutenant ne pas avoir été informé, le coordonnateur du Frn, Moctar Sourang, souligne, selon le journal repris par Seneweb, qu’il n’a pas pu être informé, parce que ne disposant pas de boîte email. « Je n’ai pas choisi, je n’ai fait que suivre l’ordre d’arrivée des réactions à mon mail, des gens qui se sont manifestés, et que j’ai transféré au ministère », explique Sourang.