Alioune Sarr, ministre des Transports aériens a effectué ce mercredi une visite à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd), en prélude au Hajj 2019. Les premiers vols sont attendus à partir du 22 juillet prochain, dans une dizaine de jours. Les 12800 pèlerins sénégalais candidats au Hajj, peuvent être rassurés quant aux dispositions qui ont été prises pour un bon déroulement du hajj .

« Nous avons visité un dispositif qui nous rassure », a déclaré Monsieur le ministre. Il a effectué le parcours du pèlerin et s’est dit rassuré par les dispositions prises par la Délégation générale au pèlerinage et les autorités aéroportuaires, aussi bien dans la gestion des flux que des bagages.

Pour Pape Mahawa Diouf, secrétaire général de LAS, il fallait renforcer les dispositifs de l’année dernière, notamment ceux d’accueil et d’information . Le dispositif de la police , de la gendarmerie et de la douane a de ce fait été renforcer pour que l’ensemble des compatriotes puissent effectuer le pèlerinage dans la sérénité.

Tout pour dire que le pèlerinage aux lieux saints de l’islam, 5e pilier de la religion musulmane, devrait se tenir sans difficulté majeure. Toutes les conditions sont réunies pour un bon déroulement du Hajj, ont rassuré les autorités aéroportuaires.