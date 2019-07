Véritable révélation du Sénégal à la CAN 2019, le milieu de terrain Krépin Diatta était en conférence de presse ce jeudi aux côtés de son sélectionneur en vue de la grande finale contre l’Algérie.

Malgré son jeune âge (20 ans), le joueur du Club Bruges a montré une certaine maturité dans le jeu. Il fait constamment partie, depuis le début de la CAN 2019, de la rotation du sélectionneur des Lions du Sénégal Aliou Cissé. Il veut bien apporter sa pierre à l’édifice pour que son pays décroche enfin le trophée de la CAN.

« c’est une chance pour moi de participer à une finale de coupe d’Afrique. Si j’ai la chance de jouer, je vais la saisir. L’essentiel est qu’on se prépare bien pour ce match. Je suis bien dans ma tête et j’espère qu’on va gagner cette coupe », a-t-il fait savoir.

L’ascension a été fulgurante pour le jeune sénégalais. Finaliste de la CAN U20 en 2017 , Krépin Diatta dispute la même année la coupe du monde de la catégorie. Moins de deux ans, il est chez les grands et est en passe de disputer la finale de la plus prestigieuse des coupes africaines. Une progression qui réjouie ses anciens coéquipiers U20.

« Je reste en contact avec mes amis, ils m’écrivent chaque jour et me disent que je suis leur représentant et c’est une fierté d’entendre ces genres de propos. Là on est concentré sur la finale et j’espère qu’on fera plaisir aux Sénégalais », a-t-il conclu.