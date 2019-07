La finale de la Coupe d’Afrique, qui aura lieu au Caire ce vendredi soir 19 juillet 2019 opposera les fennecs algériens aux lions de la Teranga. Bien que l’événement se déroule sur le continent africain, les deux équipes auront un fort accent tricolore, avec de nombreux joueurs possédant la double nationalité sénégalaise ou algérienne ET française.

Ce match, c’est donc aussi la victoire des Français binationaux.

Avant même que la finale de la Coupe d’Afrique des nations n’ait rendu son verdict, la France peut se réjouir de « sa » victoire. Celle du football à la française, pourrait-on dire, du moins celle de ses entraîneurs et de ses formateurs, car plusieurs des finalistes évoluent dans des clubs français : les Algériens Oukidja (Metz), Tahrat (Lens), Atal (Nice), Bensebaini (Rennes), Abeid (Nantes), Delort (Montpellier) ; les Sénagalais Mendy (Reims), Ciss (Valenciennes), Sabaly (Bordeaux), Ndoye (Angers), Sarr ( Rennes), Niang (Rennes).

Victoire aussi de l’intégration par le football, car les 22 joueurs de la finale (ainsi que les remplaçants) sont souvent binationaux. Nés en France, ils parlent le français, et souvent que le français.

Soyons précis : côté Algérien, 14 joueurs possèdent la double nationalité. Le gardien de but Rais M’bolhi a la particularité d’avoir des origines congolaises par son père, et algériennes par sa mère. On parle donc de triple culture pour ce garçon. Autre particularité dans cette sélection, celle d’Andy Delort. Le joueur de Montpellier est devenu Algérien il y a seulement quelques mois, grâce à ses ascendances maternelles. Certains l’accusent même d’opportuniste. Force est de constater qu’à chaque fois qu’il a porté ls couleurs vert et blanc, il a mouillé le maillot avec motivation et honneur.

Côté Sénégalais, ils sont 8 binationaux (pour être précis 9, car Keita Baldé est sénégalo-espagnol). La plupart des joueurs sénégalais ont joué ou jouent encore en France.

Lors de ce match qui sera regardé dans le monde entier, une autre confrontation tout aussi singulière fera sensation. Elle se déroulera sur les bancs de touche, entre les deux sélectionneurs. Or tous deux ont grandi dans une même ville… française : Champigny-sur-Marne. L’Algérien Djamel Belmadi y est né, le 25 mars 1976, et a grandi dans le quartier du Bois-l’Abbé. Aliou Cissé, le Sénégalais, est arrivé dans cette commune du Val-de-Marne à l’âge de 9 ans, avec sa mère, dans un quartier plus au sud de la ville. Les deux hommes ne se sont pas vraiment côtoyés, mais se sont suivis à travers le prisme du football.

La Coupe d’Afrique aura donc un vainqueur assuré, Champigny-sur-Marne !

Michel Taube (Opinion internationale)