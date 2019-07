Finale CAN 2019…Liesse ou violences ?

Vendredi soir, ce sera donc la fête soit à Alger soit à Dakar, mais assurément à Paris, à Marseille et dans de nombreuses villes de France.

Espérons que les scènes de liesse ne soient pas prétextes à violences et pillages, parfois à connotation identitaire mal placée, comme ce fut déjà le cas après la victoire de l’Algérie en quarts et demi-finales. De telles exactions ne ternissent pas seulement la fête. Elles nourrissent les amalgames, la xénophobie et le racisme. Le journal « Opinion Internationale » s’enorgueillit au passage d’avoir lancé un appel au calme.

Les Sénégalais ou les Algériens de France (sportivement, il n’y aura qu’un vainqueur), et tous les Français peuvent faire la fête ensemble. Les premiers se réjouiront que tant de leurs meilleurs joueurs aient été repérés et recrutés par des clubs français. Les seconds peuvent remercier le football africain d’avoir fait briller l’école française sur tout un continent.

Cette véritable symbiose entre la France et le football africain est un clin d’œil et un pied de nez aux aigris et aux sceptiques, aux nationalistes et aux racistes. Certes, gagner le pari de l’intégration est plus difficile encore que gagner la coupe d’Afrique des nations ou même la Coupe du monde. On se souvient des désillusions de la France « black blanc beur » après la victoire de 1998.

Mais l’heure est à la fête, celle du sport, celle du football. C’est aussi celle de l’Afrique avec laquelle la France a une longue histoire commune, souvent difficile et tumultueuse, mais dont les plus belles pages n’ont sans doute pas encore été écrites.

Michel Taube