Éliminatoires Can 2021…Un groupe à la portée du Sénégal

Pour se qualifier pour la CAN 2021, prévu au Cameroun, le Sénégal, finaliste de la CAN 2019, doit se défaire du Congo, de la Guinée-Bissau et de l’Eswatini dans le groupe I. Ainsi en décidé le tirage au sort de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, effectué ce jeudi au Caire.

Un groupe abordable pour les Lions ? Apparemment oui, pourrait-on être tenté de répondre. En effet, Sadio Mané et ses coéquipiers se retrouvent dans une poule composée de l’Eswatini, un pays qui se retrouve tout au fond dans le classement FIFA et qui n’a jamais joué une seule phase finale de Coupe d’Afrique. Il ne devrait pas être un adversaire redoutable pour le Sénégal.

Quant au Congo, il est un pays qui a souvent eu des résultats en dents de scie. Non qualifié pour la CAN 2019, les Diables rouges ne seront pas non plus difficiles à jouer.

Bien que qualifiée pour l’Egypte, la Guinée-Bissau a montré un visage bien pâle à la CAN 2019 et a été sorti au premier tour. Ce pays étant toujours en apprentissage, le Sénégal pourra le gérer sans grande difficulté.

Groupe I :